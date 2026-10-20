La piattaforma ufficiale del Pallone d'Oro ha introdotto una speciale votazione pubblica che permette ai tifosi di scegliere la migliore stagione individuale tra i 10 calciatori che hanno vinto il premio più volte. Il 2008 di Cristiano Ronaldo con il Manchester United è in testa, ma c'è tempo per votare fino al 27 ottobre

PALLONE D'ORO: REGOLAMENTO, CHI VOTA E I CRITERI