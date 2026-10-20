Ballon d'Or Of All Time: qual è la stagione migliore di sempre? Il voto dei tifosi
La piattaforma ufficiale del Pallone d'Oro ha introdotto una speciale votazione pubblica che permette ai tifosi di scegliere la migliore stagione individuale tra i 10 calciatori che hanno vinto il premio più volte. Il 2008 di Cristiano Ronaldo con il Manchester United è in testa, ma c'è tempo per votare fino al 27 ottobre
- Qual è la 'stagione d'oro' per eccellenza nella storia del calcio? Questa è la domanda che si è posta France Football, la rivista che assegna il Pallone d'Oro
- La piattaforma ufficiale ha introdotto una votazione pubblica (a differenza di quella annuale, riservata ai giornalisti) che permette ai tifosi di scegliere la migliore stagione individuale tra i 10 calciatori che hanno vinto il premio più volte
- Il 2008 di Cristiano Ronaldo con il Manchester United è in testa, ma si può votare fino al 27 ottobre. Il 28 ottobre verrà svelato il vincitore
- 8 vittorie (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
- 5 vittorie (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
- 3 vittorie (1988, 1989, 1992)
- 3 vittorie (1983, 1984, 1985)
- 3 vittorie (1971, 1973, 1974)
- 2 vittorie (1997, 2002)
- 2 vittorie (1980, 1981)
- 2 vittorie (1978, 1979)
- 2 vittorie (1972, 1976)
- 2 vittorie (1957, 1959)
- Se il 'Ballon d'Or Of All Time' deve premiare la miglior stagione di sempre, perché leggende come Pelé o Diego Maradona non sono candidate?
- I due non hanno mai vinto il Pallone d'Oro perché fino al 1995 il premio era riservato a calciatori europei
- In un'analisi di France Football del 2015, è stato calcolato che se le regole fossero state aperte fin dall'inizio, Pelé ne avrebbe vinti 7 e Maradona 2