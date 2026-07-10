 Premier League, i calciatori più pagati. Classifica stipendi 2026 2027 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Premier League, i giocatori più pagati: la classifica degli stipendi 2026-2027

Premier League fotogallery
31 foto

Marco Palestra si 'inserisce' tra i giocatori con lo stipendio più alto nel Chelsea, ma non riesce a entrare nelle prime posizioni dei giocatori più pagati in Premier League: ecco la classifica degli italiani e la top 20 (fonte capology.com)

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Premier, classifica stipendi: Palestra 6° ai Blues

Premier League

Marco Palestra si 'inserisce' tra i giocatori con lo stipendio più alto nel Chelsea, ma non...

31 foto

Milan, i difensori più costosi all time: Gila 5°

Calciomercato

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. Ma...

16 foto

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan

Calciomercato

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan: contratto fino al 2031. Il Genoa ha comunicato di aver...

62 foto

Sinani alla Sampdoria: contratto fino al 2028

Calciomercato

La Samp, dopo Insigne, ufficializza anche l'arrivo di Sinani. Colpo Arezzo, che porta in amaranto...

47 foto

Tutti i direttori sportivi della Serie A 2026/27

Serie A

L'Udinese dopo Inler conferma anche Nani nel quadro dirigenziale: rinnovato il suo contratto fino...

21 foto

Video in evidenza

    Premier League: Ultime Notizie

    Maresca, il messaggio dell'ex vice di Guardiola

    video

    Prima visita al centro d'allenamento del City per Enzo Maresca, che è stato accolto da una bella...

    Di Canio Special, "Una stagione da ricordare"

    nuovo episodio

    Cuore, passione e dramma. Il trionfo dell’Arsenal, l’addio al City di Guardiola, i successi in...

    Premier, 10 ex calciatori al corso da arbitri

    inghilterra

    In Inghilterra dieci ex calciatori professionisti sono stati selezionati per fare il corso da...