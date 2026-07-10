Premier League, i giocatori più pagati: la classifica degli stipendi 2026-2027
Marco Palestra si 'inserisce' tra i giocatori con lo stipendio più alto nel Chelsea, ma non riesce a entrare nelle prime posizioni dei giocatori più pagati in Premier League: ecco la classifica degli italiani e la top 20 (fonte capology.com)
- stipendio annuo lordo: 1,91 milioni di euro* (di cui 381,1 mila di bonus)
- stipendio annuo lordo: 3,05 milioni di euro* (di cui 609,76 mila di bonus)
- stipendio annuo lordo: 3,66 milioni di euro* (di cui 914,65 mila di bonus)
- stipendio annuo lordo: 3,81 milioni di euro* (di cui 762,2 mila di bonus)
- stipendio annuo lordo: 4,19 milioni di euro* (di cui 838,42 mila di bonus)
- stipendio annuo lordo: 5,72 milioni di euro* (di cui 1,14 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 5,72 milioni di euro* (di cui 1,14 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 9,15 milioni di euro* (di cui 1,83 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 10,98 milioni di euro* (di cui 1,83 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 12,8 milioni di euro* (di cui 3,66 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 16,77 milioni di euro* (di cui 4,57 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 17,53 milioni di euro (di cui 2,29 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 18,3 milioni di euro (di cui 6,1 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 18,3 milioni di euro (di cui 3,66 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 18,3 milioni di euro (di cui 3,66 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 18,3 milioni di euro (di cui 3,05 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 18,3 milioni di euro (di cui 3,05 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 18,3 milioni di euro (di cui 1,22 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 19,06 milioni di euro (di cui 3,81 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 19,06 milioni di euro (di cui 3,81 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 19,97 milioni di euro* (di cui 3,81 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 20,12 milioni di euro (di cui 3,05 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 20,19 milioni di euro (di cui 4,04 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 21,04 milioni di euro (di cui 2,74 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 21,34 milioni di euro (di cui 4,27 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 22,48 milioni di euro (di cui 4,5 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 22,87 milioni di euro (di cui 4,57 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 22,87 milioni di euro (di cui 4,57 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 22,87 milioni di euro (di cui 4,57 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 24,39 milioni di euro (di cui 3,05 di bonus)
- stipendio annuo lordo: 53,35 milioni di euro (di cui 21,34 di bonus)