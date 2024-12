Un altro giovane talento sta diventando grande con la maglia del Borussia Dortmund: questa volta è il turno di Jamie Gittens, autore di un bellissimo gol nell'ultimo turno di campionato contro il Bayern Monaco. L'inglese, cresciuto nelle giovanili del City, è arrivato nel 2020 in Germania e ha avuto bisogno di qualche anno per esplodere ma ora sembra pronto per diventare la nuova stella del BVB