Il prossimo 18 dicembre ci sarà la finale dell'ultima edizione del Mondiale per Club prima del cambio di formato del 2025. Entrambe le competizioni discendono dalla vecchia Intercontinetale, che nel passato ha sempre regalato partite e storie entrate nella leggenda, per diversi motivi. Dalla battaglia della Bombonera del 1969, la partita più violenta di sempre, al calciatore che ha ispirato un personaggio di Holli e Benji, passando per il famoso gol annullato a Platini. Ah, c'è pure Madonna...