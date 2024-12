Diallo: "Man Utd vuol dire sacrificio, ma finalmente è il mio momento"

Arrivato al Manchester United dall'Atalanta nell'inverno del 2021, Amad Diallo sta ora vivendo il suo miglior momento in Premier League. Con il nuovo allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, il classe 2002 sta giocando titolare come esterno a tutta fascia, un ruolo che non aveva mai ricoperto prima ma in cui si è trovato da subito a suo agio. L'ivoriano si è raccontato in esclusiva a Sky Sport