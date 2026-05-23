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l'intervista

Se i calciatori fossero supereroi dei fumetti: l'arte di Mahamadou Traoré

Vanni Spinella

Quali superpoteri avrebbero? E come verrebbero raffigurati su copertine e locandine? Ha provato a rispondere a queste domande Mahamadou Traoré, illustratore francese folgorato da Ronaldinho, amante di Zidane e che reputa quella di Totti la sua opera migliore. Dalla "guerra dei mondi" Cristiano Ronaldo vs Messi alla "Justice League" con Mbappé-Haaland-Yamal, andiamo alla scoperta della sua arte

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