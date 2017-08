Proprio il belga ha già lanciato la sfida sui social network ai suoi compagni di nazionale che giocano nel City: "De Bruyne e Kompany vi daremo un caloroso benvenuto a Napoli...", ha scritto Mertens su Twitter, social che anche il presidente azzurro De Laurentiis ha usato per commentare il sorteggio: "Bellissime sfide in Champions. Avanti così tutti insieme appassionatamente", un entusiasmo che in qualche modo conferma l'esito considerato favorevole dall'urna. E molti tifosi del Napoli non accoglieranno bene Sergio Aguero, "nemico" di Diego Maradona dopo la separazione dall'ex moglie Giannina.

Il Napoli si prepara quindi a concedere una rivincita al City visto che le due squadre si sonno gia' affrontate nella fase a gironi del 2011/12. Gli azzurri di Mazzarri si imposero 2-1 al San Paolo con un'indimenticabile doppietta del Matador Cavani, mentre a Manchester fini' 1-1 con un gran gol di Cavani che porto' in vantaggio il Napoli prima del pareggio di Kolarov. Tre punti in due gare che valsero al Napoli la qualificazione agli ottavi proprio a spese dell'allora squadra di Mancini. Ma per la sponda City passa anche un pezzo di mercato degli azzurri: il Psg avrebbe confermato l'offerta per strappare Pepe Reina a Sarri e il portiere spagnolo sarebbe incline all'avventura francese. Torna quindi di moda Rulli, portiere argentino che sarebbe la prima scelta nel caso in cui si arrivasse al divorzio con Pepe. Non ci sono invece precedenti ufficiali contro Feyenoord, match in cui ci saranno anche i rischi dell'incontro con la "caldissima" tifoseria olandese, e Shakhtar Donetsk.