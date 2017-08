Ha fatto il giro del mondo (e del web) il sorriso di Francesco Totti durante il sorteggio dei giorni di Champions. Quasi un ghigno quando estrae la pallina della Juventus, complice anche una battuta dalla platea dell’amico Buffon. Lo stesso sorriso si replica quando fra le dita ha il foglietto col nome della sua Roma. Ma dall’altra parte del palco tocca a Shevchenko abbinare i nomi ai giorni e, alla fine, va benino ai bianconeri e malissimo ai giallorossi: “Il sorteggio? L’artefice di tutto è Sheva – scherza Totti -. E’ lui che “decideva” i gironi. Scherzi a parte, Chelsea, Atletico e Qarabag sono avversarie da rispettare come sempre. Conte e Simeone ci conoscono bene ma anche noi conosciamo loro”.

Per l’ex capitano della Roma, insignito del “President’s Award” dal numero 1 dell’Uefa Ceferin, era il debutto europeo da dirigente: “Entro in punta di piedi in questo nuovo ruolo ma ho la fortuna di sfruttare 25 anni di carriera. Calciatore e dirigente sono due giocatori diversi. Voglio far crescere questa società. Conosco lo spogliatoio e le sue dinamiche. Sono a disposizione a 360° sia dell’allenatore che dei giocatori: dal più forte all’ultimo dei primavera. Conosco l’ambiente Roma e questo rende tutto più facile. Difficilmente dimenticherò l’emozione dell’addio, quella serata mi rimarrà dentro come persona. Ma ora ho metabolizzato tutto”