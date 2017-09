Gurbanov per la storia

È il battesimo assoluto nella fase principale della Champions League per una squadra azera, fondata nel 1951 e diventata un fiore all’occhiello del Paese caucasico nonché serbatoio principale della Nazionale grazie a due figure decisive. In primis ecco l’allenatore Gurban Gurbanov, 45enne ex attaccante alla guida del club dal 2008, artefice di 4 titoli consecutivi fino alla storica qualificazione nella massima competizione europea ai danni di Samtredia, Sheriff e Copenaghen. Il proprietario è invece Abudallbari Gozal, magnate iraniano di origini turche al vertice della Azersun Holding nel settore agroalimentare, abile a costruire una rosa da 18 milioni di euro con 14 stranieri e pedine dal doppio passaporto dove spiccano soprattutto gli spagnoli Michel e Quintana oltre all’ex Olympiacos Elyounoussi e al brasiliano Pedro Henrique, cresciuto nel Gremio. Dopo 10 anni al Legia è arrivato il polacco Rzezniczak, difensore come l’albanese Agolli apprezzato dall’ex ct De Biasi. Il portiere Sehic è invece amico e socio in affari di Dzeko, bosniaco cresciuto come lui nel Zeljeznicar di Sarajevo: da qui i lavori condotti in partnership allo stadio Grbavica. Non mancano le risorse per la Nazionale guidata da Prosinecki: è il caso di fedelissimi come Medvedev e Garayev fino al leader Sadygov, selezione che accoglie pure il naturalizzato Richard Almeida e i vari Guseynov, Amirguliyev e Ismayilov oltre alle punte Sheydaev e al 20enne Madatov (6 gol in stagione). Davanti punge l’attaccante sudafricano Dino Ndlovu, svezzato nella periferia europea eppure a segno in tutte le gare per accedere alla fase a gironi di Champions.