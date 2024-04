Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid

Semifinale d'andata di Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid è la partita da seguire stasera in diretta alle 21 su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Bayern e Real Madrid, andata della semifinale di Champions League, si gioca oggi, martedì 30 aprile alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio. Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Bayern e Real Madrid

Bayern Monaco contro Real Madrid è la partita disputata più volte nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (26 precedenti), di cui 24 nelle fasi a eliminazione diretta della competizione, anche questo è un record tra due squadre. È l'ottava volta che Bayern Monaco e Real Madrid vengono sorteggiati insieme in una semifinale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Dopo aver superato quattro dei primi cinque incroci tra il 1976 e il 2012, il Bayern è stato eliminato in ognuno degli ultimi due precedenti (2013-14 e 2017-18). Il Bayern Monaco non ha vinto nessuno degli ultimi sette precedenti contro il Real Madrid, perdendone sei (un pareggio). Si tratta della più lunga serie di partite consecutive senza vittoria, contro un singolo avversario, in una competizione europea per i tedeschi. Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Bayern Monaco (0-4 nel 2013-14, 1-2 nel 2016-17 e 1-2 nel 2017-18), la più lunga serie di vittorie consecutive in casa della squadra tedesca, tra Coppa dei Campioni e Champions League. Infatti nessun’altra squadra ha mai vinto più gare di fila fuori casa contro il Bayern, tra le due competizioni. Il Real Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite di Champions League (7 vittorie, 3 pareggi), tutte in questa stagione. Solo una volta i blancos hanno fatto registrare un'imbattibilità più lunga in una singola edizione della competizione: nel 2016-17 (11), quando poi vinsero il torneo. Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 24 partite casalinghe in Champions League (20 vittorie, 3 pareggi) ed è imbattuto nelle ultime 15 (12 vittorie, 3 pari), da quando ha perso contro il Paris Saint-Germain nell'aprile 2021 (2-3).