San Siro, possibile finale Champions 2026 o 2027

Il vice segretario della Uefa Marchetti, intervenuto a 'La Politica nel Pallone', ha parlato della concreta possibilità di disputare una finale di Champions League del 2026 o 2027 a San Siro: "Ci sono delle buone possibilità. Siamo in attesa della decisione definitiva che non arriverà prima di fine maggio". Il Meazza, dunque, potrebbe ospitare la sua quinta finale di Champions

"Ci sono delle buone possibilità che la finale di Champions League del 2026 o 2027 possa disputarsi a San Siro". A dirlo è il vice segretario della Uefa Giorgio Marchetti, intervenuto ai microfoni de 'La Politica nel Pallone'. "Anche se non parliamo dello stadio più moderno attualmente San Siro resta comunque una icona del calcio internazionale. Non è ancora arrivata la decisione definitiva che, però, è attesa per fine maggio. L’Italia è in candidatura, ma vediamo come si concluderà il tutto". La possibilità, dunque, che San Siro possa tornare a ospitare una finale di Champions League esiste ma non arriverà prima del prossimo mese.