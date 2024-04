Luis Enrique: "Dobbiamo gestire la pressione"

L'allenatore del Psg presenta la semifinale d'andata di Champions contro il Dortmund: "Siamo migliorati in tutto, ma a questi livelli la linea che separa la vittoria dalla sconfitta è sottile. Dobbiamo gestire le emozioni e fare una buona partita" DORTMUND E PSG, DUE FILOSOFIE PER UNA SEMIFINALE

Giornata di conferenza stampa in casa Psg, in vista dell'impegno di Champions (semifinale d'andata) di domani contro il Borussia Dortmund. Un appuntamento importante, presentato così da Luis Enrique in conferenza stampa: "Credo che ci saranno gol per le capacità che entrambe le squadre hanno di arrivare alla porta avversaria". Cosa rappresenterebbe una finale di Champions League con questa squadra? "Credo che da quando son arrivato ho sentito l'appoggio del club e dei giocatori. Credo che continuiamo a migliorare, siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo continuato a migliorare il nostro rendimento. Dobbiamo gestire le emozioni, le pressioni e fare una buona partita. Senza sentirci minacciati da questa pressione. Arriviamo in un momento quasi perfetto della stagione".

"Sarà un grande spettacolo, ci saranno gol" All'allenatore gli chiedono se il suo PSG è il favorito: "Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio. La cosa bella è godersi una partita speciale in un'atmosfera unica in Europa. Penso che qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre". Su che tipo di gara aspettarsi: "Sarà una partita come i quarti di finale. Fare speculazioni non fa parte del nostro modo di giocare. Cercheremo di vincere con il nostro calcio. Sarà un grande spettacolo, ci saranno gol".

"Squadra migliorata in tutto" Su quali aspetti la squadra è migliorata? "In tutto, ci sono solo due giocatori che non possono giocare, gli altri sono a disposizione. Non dobbiamo pensare che abbiamo fatto tutto, ma dobbiamo pensare che abbiamo ancora da migliorare. E' per questo che siamo una buona squadra. La linea che separa la vittoria dalla sconfitta a questi livelli è molto sottile, sono sicuro che sarà importante curare tutti i dettagli".