Ancelotti: "Bayern squadra completa. Sarà dura"

L’allenatore del Real Madrid spiega a Sky le sue sensazioni in vista della semifinale d'andata di Champions di domani contro il Bayern: "Sarà una bella partita. Loro sono molto pericolosi in area e nelle ripartenze, sono una squadra completa". Poi sulla sua esperienza da allenatore dei bavaresi: "Ricordi belli e brutti, ma è stata una bella esperienza. Monaco è una bellissima città nella quale si vive bene". E su Valverde: "Sta facendo una stagione fantastica" CHAMPIONS LEAGUE: CALENDARIO E ORARI

Giornata di vigilia all’Allianz Arena per Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid, infatti, prepara la semifinale d'andata di Champions League dei suoi blancos contro il Bayern Monaco di Tuchel, in programma nella giornata di domani, martedì 30 aprile, alle ore 21:00 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Ancelotti, che effetto le fa tornare a Monaco: è emozionante?

"Ricordi belli e brutti. È stata una bella esperienza. Monaco è una bellissima città nella quale si vive bene. Inoltre, ho anche un bel ricordo quando venni da avversario e (sempre con il Real Madrid n.d.r) 10 anni vincemmo 4-0 una semifinale di Champions, ma domani sarà un’altra storia".

Si ricorda tutto di quella partita? "Come dimenticarlo. È stata una bellissima serata che però riguarda il passato. Adesso dobbiamo pensare a bene a cosa fare domani".

Tuchel ha detto che il vostro punto forte è l’imprevedibilità in attacco. "Non aver avuto Benzema ci ha reso più imprevedibili. Il Bayern ha degli ottimi attaccanti: Kane, Gnabry, Sané, Musiala e non solo. Siamo due club e ci assomigliamo, soprattutto per la storia che si ha in questa competizione. Sarà una bella partita".

È d’accordo con Tuchel che l’attacco è stata la vostra arma in più? "Siamo stati molto solidi anche dietro, nonostante i problemi che abbiamo avuto. Abbiamo trovato un buon equilibrio, speriamo di trovarlo anche domani".

Qual è il punto di forza del Bayern? "Non sono molto prevedibili: alternano la pressione alta a quella bassa. Sono molto pericolosi anche in area e nelle ripartenze in quanto hanno un attaccante molto forte. È una squadra completa".

Nonostante i tanti uomini a disposizione, lei non rinuncia mai a Valverde. "Ha fatto meno gol dello scorso anno ma sta facendo una stagione fantastica: ha giocato in tantissime posizioni e ha sempre fatto benissimo. È un giocatore che mi piace davvero molto".

"Ci danno per favoriti? Non mi preoccupa" Intervenuto anche in conferenza stampa, l’allenatore del Real Madrid ha spiegato le sue sensazioni sulla sfida di domani: "In Champions conta anche la storia. Non mi preoccupa che ci diano per favoriti. Sappiamo che possiamo tenere testa a una squadra che non ha fatto molto bene in campionato, ma ha sconfitto ed eliminato l’Arsenal ai quarti". Poi, sul ritorno a Monaco dopo l'esperienza da allenatore: "Non ho nessuna voglia di rivincita. Ho un bellissimo ricordo qui e affetto per Rummenigge".