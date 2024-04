L'allenatore giallonero ha parlato nella conferenza stampa che precede la semifinale di andata di Champions League. Tanti elogi per Luis Enrique e il Paris Saint-Germain e un sospiro di sollievo per alcuni giocatori in bilico: "Sono contento soprattutto di recuperare Sabitzer perché è un elemento fondamentale per noi"

"L'obiettivo è guadagnare un piccolo vantaggio per il ritorno, ma per coronare il nostro sogno di tornare in finale dobbiamo ricordarci che è una partita di 180 minuti". Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Paris Saint-Germain. Le due squadre si sono affrontate già nei gironi: 1-1 in Germania e 2-0 per i francesi a Parigi. "Quella sconfitta in casa loro ci ha lasciato l'amaro in bocca, abbiamo creato troppe poche occasioni da gol", ha continuato Terzic, "il ritorno invece è stato completamente diverso. Ora siamo pronti ad affrontare nuovamente questo ostacolo. Loro hanno un allenatore dalle qualità eccezionali come Luis Enrique e un progetto che gli impone di vincere la Champions da quasi dieci anni. Attualmente sono al picco della forma, quindi sarà una sfida difficile. La cosa buona di questo tipo di partite però è che si possono vincere".