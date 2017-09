Due partite due sconfitte: la strada del Feyenoord in Champions League si mette subito in salita. Prima il KO 4-0 contro il Manchester City, questa sera il 3-1 dal Napoli al San Paolo. E Giovanni van Bronckhorst, allenatore degli olandesi, parla sinceramente: “Sarà difficile tornare in corsa, ma abbiamo una squadra giovane. Non siamo ancora abituati a questi livelli, ma per noi è una esperienza importante e vogliamo restare in Europa. Proveremo a conquistare il terzo posto per l'Europa League, qualora non fosse possibile arrivare tra i primi due posti”, ha detto in conferenza stampa. “Il calcio olandese fa fatica? Non viviamo un grande momento, in Europa League abbiamo già perso tante squadre. Solo noi e il Vitesse siamo in gioco, le differenze rispetto al passato sono aumentate. Bisogna ritrovare la strada giusta”.

"Napoli squadra abile, paragonabile al City"

L’ex giocatore del Barcellona ha parlato anche delle differenze tra City e Napoli, squadre entrambe già affrontate: “Sono due squadre che hanno facilità di manovra, noi stasera siamo rimasti in partita, a differenza dell'altra volta. Ma il livello del City è paragonabile a quello del Napoli”. Sulla gara del San Paolo: “Abbiamo incassato presto il primo gol, ma siamo rimasti in partita. In avvio di ripresa abbiamo commesso due errori, sbagliando anche un rigore. Questa è la Champions, dipende dai momenti. Giocare al San Paolo è molto difficile”. Sulla squadra di Sarri: “Abbiamo commesso altri errori, tutto dipende dal momento e il Napoli gioca facilmente. E' una squadra molto abile, anche se ci mancavano alcuni elementi che per noi sono importanti".