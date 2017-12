Juve, agli ottavi i rischi sono City, Psg e United

Liverpool

Sono quattro in totale per la Juventus le possibili avversarie inglesi. Dopo le due di Manchester e il Tottenham, anche il Liverpool ha infatti chiuso in testa il proprio girone. La netta vittoria per 7-0 nell’ultima giornata del gruppo E contro lo Spartak (3-0 già dopo venti minuti), ha risolto la questione ottavi, che i reds non raggiungevano dal 2008-09. L’ex Fiorentina e Roma Salah è in grande forma: già 18 gol in stagione. Per il Liverpool quarto posto in Premier con 14 punti di ritardo dalla capolista City e l’obiettivo più concreto di centrare nuovamente la qualificazione alla prossima Champions. Nei precedenti illustri con la Juventus la finale di Coppa dei campioni nell’84-85, vinta dai bianconeri nella tragica notte dell’Heysel.