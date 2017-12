Roma, nei sorteggi insidie Bayern e Real

Real Madrid

Pericolo numero uno per la Roma è il Real Madrid, secondo alle spalle del Tottenham nel gruppo H nonostante i 13 punti conquistati. Real in campionato a -8 dal Barcellona, in attesa di due big match: Siviglia e il Clasico in casa (in mezzo alle due partite, invece, il Mondiale per club). Tante le sfide europee recenti tra Real e Roma. L’ultima negli ottavi del 2016, doppia vittoria per 2-0 del Real poi campione d’Europa. Diverso esito invece negli ottavi del 2008, con la Roma capace di battere il Madrid 2-1 sia in casa che in trasferta. In più altre sei sfide, concentrate tra il 2001 e il 2004: 3 vittorie Real, 2 per la Roma e un pari.