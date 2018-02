Allegri permaloso (come tutti i grandi allenatori)

La reazione dell'allenatore bianconero dopo il pari col Tottenham? Forte e rabbiosa, ma spontanea: c’era tutta la sua “livornesità”. Allegri è permaloso, come tutti gli allenatori di grande livello che difendono il lavoro con grande orgoglio. Per cui, quando qualcuno mette in discussione qualcosa, la reazione può essere rabbiosa. Il suo è un messaggio all’ambiente, soprattutto allo spogliatoio. Vuole spazzare via il tabù che c’è nell’ambiente rispetto all’Europa e che riaffiora al primo pareggio. Quando ancora è tutto assolutamente aperto e la Juve può farcela: per questo l’allenatore deve caricare i suoi. Ha dato così una grande scossa, secondo me rimproverando anche se stesso per qualche scelta fatta…