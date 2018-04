Juve, gap e campioni

Sicuramente il ko che ha fatto più male è stato quello della Juventus, perché due finali in tre anni non sono un caso, e la doppia sfida andata e ritorno contro il Real poteva essere un vantaggio rispetto alla finale secca di Cardiff. La questione è ovviamente ancora aperta, nulla è certo, anche se partire al Bernabeu sotto di tre reti rende il tutto quasi una mission impossible. La sconfitta è stata netta, e per di più maturata in casa. E il dato più significativo che emerge è il ribaltone che c’è tra campionato italiano e competizione europea. Come infatti i bianconeri vincono in Italia - battendo gli avversari anche senza dominare, con cinismo e abitudine alla vittoria - allo stesso modo il Real lo fa in Champions. Insomma, in Serie A la Juve è imbattibile, così come lo è però il Real in Europa. E il gap è ancora troppo ampio. Le occasioni per i bianconeri ci sono state (Higuain e Chiellini nel primo tempo, la punizione di Dybala deviata nella ripresa), ma lo 0-3 non è stato frutto solo di un gioco di episodi. Il Real ha concretizzato non solo grazie ai suoi campioni - anche se la rovesciata di Ronaldo parla da sola - ma anche per quella mentalità e sicurezza nei propri mezzi infinitamente superiori ai bianconeri in campo europeo. In più c’è la questione Dybala, decisivo con Higuain nel ribaltare la sfida contro il Tottenham degli ottavi. In Spagna torneranno Pjanic e Benatia, e sul fronte opposto sarà squalificato Ramos, ma l’assenza dell’argentino, pericoloso in almeno due circostanze nell’andata dello Stadium, toglie inevitabilmente pericolosità ai bianconeri. La sua stessa espulsione è, poi, un altro campanello d’allarme per una Juve uscita malissimo dai quarti d’andata di coppa. Nessun paragone con Ronaldo e il suo gesto da fuoriclasse, per carità, ma il confronto tra quanto fatto da CR7 (al 64’), e l’estrema ingenuità (doppia) dei gialli ricevuti dal 10 juventino (al 66’), ha messo ulteriormente in mostra il divario tra le due squadre e i relativi giocatori chiave.