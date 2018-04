Buffon: "Tentiamo l'impossibile"

L’andata? Buona gara finché siamo stati in undici

Buffon è poi tornato sulla gara di andata e sulla sconfitta della passata stagione in finale sempre contro il Real Madrid. "A mio avviso nella gara di andata, finché siamo rimasti in undici, abbiamo fatto una bella partita. Ogni tanto si recrimina o si fanno esternazioni che possono sembrare di basso spessore per il contesto nel quale si gioca e questo mi dispiace, ma davvero gli episodi sono girati tutti negativamente per noi. Non ci è andato nulla bene, né nella partita di andata né nella finale dell’anno scontro a Cardiff. Però quando le cose vanno tutte male e agli altri bene, evidentemente di base c’è qualche differenza. Probabilmente questo ha pesato in maniera implicita sul risultato finale, perché sinceramente la partita poteva anche finire 5-0. Però, finché eravamo in undici contro undici, la sensazione è stata quella che la Juventus fosse in partita. Poi gli episodi incidono, è inutile negarlo".



L’accoglienza del Bernabeu? Non mi aspetto nulla

Infine il portiere della Juventus ha parlato di quella che potrebbe essere l’accoglienza riservatagli dal Santiago Bernabeu: "Se mi aspetto qualcosa in particolare? Nella vita ho imparato a non aspettarmi mai nulla – ha concluso Buffon -, se non il peggio. Perciò se arriva il meglio sono sempre molto felice, ma non me lo aspetto. Negli altri anni il pubblico del Bernabeu, almeno nei miei confronti e sia con la Juventus che con la Nazionale, si è sempre comportato con grande sportività. Questo però non è che me lo devono e nemmeno me lo aspetto".