Khedira: "Arbitro insicuro, non doveva fischiare"

"Rigore? L'arbitro non era sicuro di assegnarlo"

A far discutere in casa bianconera è ancora l’episodio che ha deciso il match del Bernabeu, il calcio di rigore assegnato al Real Madrid proprio negli ultimissimi secondi dei tempi regolamentari e successivamente realizzato da Cristiano Ronaldo: "Se si considera la situazione, il rigore al 93' non era chiaro. Puoi darlo o non darlo, ma se guardi la partita si vede che l’arbitro non era sicuro al 100%, ha aspettato qualche secondo e poi ha deciso. Dire che non si possa dare quel rigore al 93’ non è corretto, devi essere sicuro al 100% per darlo anche nei primi minuti. Devi essere assolutamente convinto, invece è come se lui pensasse ‘è rigore o no?’ e in questo caso non devi darlo. Questo è il motivo per cui ci siamo arrabbiati, abbiamo lottato per 90 minuti e se è una situazione 50 e 50 non lo devi dare. E' una decisione difficile da digerire ma dobbiamo accettarla, non possiamo cambiarla. Il VAR? Se devo essere onesto a inizio stagione non ne ero entusiasta, perchè era nuovo e interrompeva il gioco per troppo tempo, ma ora sta migliorando e può aiutare il calcio a essere più giusto", ha aggiunto Khedira.