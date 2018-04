La ricostruzione della polizia: "Accusa di tentato omicidio"

La polizia locale ha pubblicato una nota ufficiale sugli scontri all'esterno dello stadio: "Due uomini di 25 e 26 anni, provenienti da Roma, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in seguito al grave ferimento di un 53enne prima della partita di Champions League. Gli uomini sono stati arrestati all'interno dello stadio dopo che gli agenti hanno svolto una serie di indagini nel tentativo di identificare le persone coinvolte nell’incidente. Gli agenti sono stati chiamati al pub Albert intorno alle 19.35, in seguito alla notizia che un 53enne irlandese era stato gravemente ferito. I paramedici hanno assistito alla scena e la vittima, che ha subito una ferita alla testa, è stata portata al Centro Neurologico di Walton, dove le sue condizioni sono descritte come critiche. Gli ufficiali desiderano parlare con chiunque sia stato testimone dell’incidente e avere informazioni che potrebbero aiutarli nelle loro indagini. Gli esami sono stati effettuati sulla scena e le riprese delle telecamere dall’area saranno esaminate nel tentativo di identificare il colpevole". L’ispettore Paul Speight ha dichiarato: "Crediamo che la vittima fosse a Liverpool con suo fratello per la semifinale contro la Roma e sia stato in seguito aggredito durante una lite tra i tifosi di Roma e Liverpool vicino al pub Albert, intorno alle 19:15. I testimoni riferiscono che l’uomo è stato colpito da una cintura e poi è caduto a terra. I paramedici lo hanno soccorso sul posto, portandolo in ambulanza al Centro Neurologico di Walton, dove è stato curato per una ferita alla testa. La sua condizione è attualmente descritta come critica e la sua famiglia è stata informata. Il luogo in cui si è verificato questo incidente è proprio vicino allo stadio, e ha coinvolto i tifosi che si stavano dirigento alla partita. Vorrei fare un appello a chiunque abbia qualche informazione o materiale video sull’incidente perché ci contatti urgentemente, poiché le informazioni che hanno potrebbero essere di vitale importanza per la nostra indagine".