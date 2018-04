Una sconfitta che brucia, ma nulla è ancora perduto. Battuta 5-2 nella gara di andata ad Anfield contro il Liverpool, la Roma è chiamata a ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno di Champions League in programma all’Olimpico mercoledì 2 maggio. Missione complicata per i giallorossi, ma non impossibile secondo Bruno Peres: intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, il difensore brasiliano ha analizzato il ko contro i Reds e ha suonato la carica in vista del ritorno. "All'inizio siamo rimasti malissimo per quello che è successo – ha detto Bruno Peres -, per come avevamo preparato la partita e per come è andata, ma adesso dobbiamo pensare al Chievo e poi di nuovo alla gara di ritorno. La squadra si è aiutata molto, ma non ci aspettavamo che loro partissero così forte e siamo rimasti sorpresi. Adesso sappiamo come giocano, dobbiamo fare di più e il nostro allenatore sta preparando bene questa partita, quindi siamo pronti per fare di nuovo un miracolo".