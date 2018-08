Una buona notizia per la Roma, spettatrice decisamente interessata del secondo turno preliminare di Champions League. Con l'eliminazione del Basilea, sconfitto per 0-3 in casa dal PAOK Salonicco (tra i marcatori anche Omar El Kaddouri, vecchia conoscenza del calcio italiano), la squadra giallorossa allenata da Eusebio Di Francesco entra di diritto nella seconda fascia (anziché in terza) dei sorteggi di Champions League che si svolgeranno il prossimo 30 agosto. Un notizia decisamente positiva per la Roma, che ha così la certezza di evitare formazioni big come Manchester United, Tottenham, Porto, Borussia Dortmund, Shakthar, Liverpool e Benfica.

Ritorno secondo turno qualificazione Champions League, i risultati dell'1/8

Hjk Helsinki-Bate Borisov 1-2 (andata 0-0)

Midtjylland-Astana 0-0 (andata 1-2)

Qarabag-Kukesi 3-0 (andata 0-0)

Malmo-Cluj 1-1 (andata 1-0)

Suduva-Stella Rossa 0-2 (andata 0-3)

Basilea-Paok Salonicco 0-3 (andata 1-2)

Videoton-Ludogorets Razgrad 1-0 (andata 0-0)

Sturm Graz-Ajax 1-3 (andata 0-2)

Rosenborg-Celtic 0-0 (andata 1-3)