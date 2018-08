BENFICA-PAOK SALONICCO 1-1

45+1' rig. Pizzi (B), 76' Warda (PS)

Benfica (4-3-3): Odysseas, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gedson, Zivkovic; Cervi (79' Seferovic), Ferreyra, Pizzi (79' Felix).

Paok Salonicco (4-2-3-1): Paschalakis; Matos, Varela, Crespo, Vieirinha; Canas, Mauricio; Limnios (52' Warda), Pelkas, Jaba (81' Skakhov); Prijovic (87' Akpom).

Termina con un deludente pareggio la sfida d'andata dei portoghesi, raggiunti nel finale dai bianconeri, mai pericolosi prima della rete decisiva per tornare a Salonicco con l'1-1. Il Benfica ci mette un po’ a carburare e inizialmente subisce l’aggressività dei greci. Poi dal 23’ al 29’ costruisce con Pizzi quattro colossali palle gol. Sulla prima il classe ’89 riceve il passaggio arretrato di Cervi e da eccellente posizione spara rasoterra a lato. Decide allora di fare tutto da solo e cerca di inventarsi un fantastico pallonetto che pizzica la parte alta della traversa e termina fuori. Passano pochi secondi e ha di nuovo sul destro un’altra chance, ma la conclusione è centrale, mentre poco prima della mezz’ora gira benissimo di testa e non trova l’angolo per un soffio. La porta sembra stregata per lui ma nel recupero del primo tempo riesce a trovare la via del gol. Lo fa su rigore, guadagnato per un intervento scomposto di Mauricio su Gedson Fernandes. Le Aquile ripartono forte anche nella ripresa, ma Paschalakis dice di no prima a Ferreyra e poi a Grimaldo. I lusitani calano di concentrazione e permettono il ritorno del club di Salonicco che crea il primo spavento con Warda, entrato nei secondi 45 minuti. Jaba si esibisce in una grande giocata, ma strozza troppo la conclusione. Il Paok però non si arrende e a un quarto d’ora dal termine trova il pari. Varela colpisce la traversa di testa da pochi passi, sulla respinta è ancora Warda a controllare e spedire in rete. Rui Vitoria si gioca le carte Seferovic e Felix e l’occasione per la vittoria capita proprio prima sui piedi dell’ex Fiorentina, che però non trova la porta, e poi del giovane classe ’99 che incrocia il mancino e sibila il palo, rimandando il discorso qualificazione alla sfida di ritorno.