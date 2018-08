I tifosi giallorossi possono sorridere e preparare le valigie per la prima trasferta europea della stagione. L’UEFA, infatti, dopo aver attentamente analizzato i fatti relativi agli scontri durante Liverpool-Roma, ha ridotto la pena nei confronti del club. A spiegarlo è stato il direttore generale Mauro Baldissoni, che così ha parlato ai microfoni di Roma Radio: “Annuncio con soddisfazione che abbiamo ottenuto dall'Uefa la riduzione della squalifica in appello: in primo grado, come sapete, era stata vietata la prima trasferta, con una seconda partita sospesa con la condizionale. La nuova condanna è di un solo match con la sospensione condizionale. Per la prima partita sarà possibile seguire la Roma in trasferta, ovviamente invitiamo come principio a comportarsi bene. Abbiamo depositato il ricorso anche per l'inibizione al presidente Pallotta. Ci sembra una sentenza eccessiva, le dichiarazioni pubbliche sono state corrette. è stato solo uno sfogo per le decisioni arbitrali. Speriamo di avere successo anche con questo secondo appello, che ci sarà a fine settembre”.

"Grande emozione per la prima all'Olimpico"

Intanto la squadra è pronta per il debutto stagione all’Olimpico, lunedì contro l’Atalanta: “È bella l'emozione dell’inizio - ha proseguito Baldissoni - Abbiamo rotto il ghiaccio a Torino, ma il vero inizio è il ritorno a casa, quando si ripercorrono le vere ritualità, quando riabbracci i tuoi tifosi. Ringrazio i tifosi, abbiamo superato le quote degli abbonamenti dell'anno scorso, sia per il campionato che per la Champions. Sappiamo delle difficoltà nel raggiungere l'Olimpico e apprezziamo il loro sforzo. Sappiamo che i risultati in Champions dell'anno scorso hanno avuto un impatto sostanziale. Inutile dire che li invitiamo numerosi e che siamo felici di vederli ogni volta”.