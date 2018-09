DOMANDA A VECINO - Cosa deve cambiare in fase d'impostazione?

Stiamo cercando la giusta quadratura, ma soprattutto dobbiamo imparare ad alzare il ritmo e l'intensità e mantenerla per tutti i 90 minuti. Spesso non riusciamo a trovare la giocata per sbloccare il risultato, in Italia quest'aspetto è fondamentale.