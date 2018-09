LO STATO DI FORMA DELLA STELLA ROSSA

Ostica, temibile e con tanti giovani talenti: la Stella Rossa di Belgrado si presenta così, di ritorno in Champions dopo 27 anni di astinenza. Dopo sette tentativi andati a vuoto, stavolta i serbi sono riusciti a passare i preliminari. Campione di Serbia nell'ultimo anno, la Stella Rossa ha perso soltanto 2 delle ultime 17 partite in Europa (7 vittorie e 8 pareggi). Ottimo momento di forma, i ragazzi di Milojevic sono primi a punteggio pieno (21 punti in 7 partite, 22 reti realizzate e 3 subite). In estate hanno perso Radonijc (ex talento della Roma, volato al Marsiglia dopo aver portato i serbi in Champions), ma tra i talenti più importanti si segnalano Pankov (punta centrale del '94), Fardou Ben (9 reti in 11 partite) e l'ex Sassuolo Boakye, subito decisivo con 2 gol.