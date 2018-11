Domanda per Mourinho: Sul momento in Premier, anche in confronto a quello del City

"Il lavoro quotidiano, da parte nostra, è positivo. Purtroppo non riusciamo ad iniziare le partite nel migliore dei modi, ma l'importante è finirle bene. Detto questo, trovarsi sempre a rincorrere diventa difficile. Ci è successa la stessa cosa anche all'andata con la Juve. Domani, qualora dovessimo approcciare la gara in malo modo, sarà molto difficile recuperare. La Juve è una super squadra, la favorita numero uno per vincere la competizione"