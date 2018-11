Il primo anno, in teoria, Paul Pogba dovrebbe essere chiuso dal centrocampo Marchisio-Pirlo-Vidal. Scrivo “in teoria” perché già da subito si capisce che Pogba non è una riserva, ma una specie di quarto titolare, prima ancora di aver compiuto vent’anni può giocarsela alla pari con tre dei migliori centrocampisti al mondo. Alla fine di quella stagione mette insieme 37 presenze totali e per 18 volte parte titolare in campionato. Conte prova a non esporlo troppo, quando può lo punzecchia - «A volte si adagia sui suoi mezzi», lo punisce gravemente quando arriva in ritardo a due allenamenti - ma in alcuni momenti il francese straripa.

Sull’Udinese si abbatte con la forza di un maglio, quello che probabilmente usa per colpire il pallone in occasione del primo gol. Un tiro scagliato da oltre 30 metri con totale nonchalance, come le modelle che sfilano sensuali con una pila di libri in testa. Il pallone traccia una parabola deliziosa, che si apprezza bene dalla riprese da dietro, prima di scalfire la parte bassa della traversa ed entrare in rete. «È stato il gol più bello della mia vita», ha detto Paul dopo la partita.

Con il secondo gol, arrivato dopo una veronica con cui si libera di Allan come di una foglia attaccata sotto la suola, suggella la propria superiorità sopra il contesto: è appena la sua tredicesima presenza in Serie A eppure già sembra troppo stretta per lui. Dopo questa partita Gianni Mura scriverà che Pogba «tiene il campo con la naturalezza di chi sta nel cortile di casa».

Il gol da fenomeno al Napoli (2013-14)