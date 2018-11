La vittoria in rimonta del Manchester United all'Allianz Stadium contro la Juventus in Champions League: le reti di Mata e Pogba nel finale di gara a ribaltare un match che sembrava tutto a tinte bianconere, ma soprattutto la reazione finale di José Mourinho nei confronti dei tifosi della Juventus. "Mi hanno insultato per 90', ho solo fatto il gesto di voler sentire un po' di più. A freddo non lo rifarei", le parole dello Special One nell'immediato post gara. Sono questi i temi principali presenti nelle prime pagine dei quotidiani inglesi che hanno dato ampio spazio alla serata di Champions dei Red Devils, ma anche al netto successo del Manchester City contro lo Shakhtar Donetsk: un 6-0 'macchiato' però da un incredibile quanto inesistente calcio di rigore assegnato alla squadra di Guardiola (quello del momentaneo 2-0). Duro il commento del Sun: "No class", con la foto del gesto di José Mourinho e, in basso, la clamorosa caduta di Sterling che è valsa un penalty al City. "United pass Turin test", titola invece il Daily Exspress; il Mirror sottolinea la rimonta d'orgoglio dello United: "Turin proud", si legge nella parte centrale della pagina con la foto di Mourinho che esulta. Speciale One in prima pagina anche sul Daily Telegraph: "It's Mourinho time", così come nelle pagine interne del Times: "The special comeback", con l'immagine del gesto dell'allenatore portoghese rivolto ai tifosi della Juventus subito dopo il fischio finale.