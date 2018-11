Il Napoli non fallisce l’appuntamento coi tre punti, vittoria per 3-1 ai danni della Stella Rossa che tuttavia non archivia il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Già, perché il contemporaneo successo del PSG (2-1 al Liverpool) renderà appassionanti gli ultimi 90 minuti nel gruppo C: il prossimo 11 dicembre gli azzurri affronteranno i Reds ad Anfield, mentre il PSG farà tappa al Marakana contro la Stella Rossa. Se i serbi sono ultimi nel girone con 4 punti e potranno ambire solo all’accesso all’Europa League, saranno tre le squadre a giocarsi i due posti per la fase ad eliminazione diretta di Champions. La classifica recita infatti 9 punti per il Napoli, 8 per il PSG e 6 per il Liverpool.

Il Napoli si qualifica agli ottavi se…

Da capolista e leader del proprio girone, il Napoli è padrone del proprio destino: merito della vetta a quota 9 punti e degli scontri diretti attualmente a favore contro il Liverpool battuto 1-0 al San Paolo. Ecco perché gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre ad Anfield per estromettere gli inglesi dal discorso qualificazione: bastano una vittoria o un pareggio considerando il distacco di tre lunghezze sulla squadra di Klopp. Una vittoria renderebbe irraggiungibili i campani al comando del raggruppamento, mentre in caso di pareggio peserà l’esito della sfida tra Stella Rossa e PSG. Non è tutto: il Napoli può perdere in Inghilterra ma con un solo gol di scarto e realizzando almeno una rete. Vietato l’1-0 per il Liverpool, quindi, sconfitta che ammette invece reti per la squadra di Ancelotti con qualsiasi risultato ai fini dell’accesso agli ottavi di finale. Le combinazioni nell’appassionante gruppo C possono addirittura prevedere l’arrivo a quota 9 punti per Liverpool, Napoli e PSG in caso di successo dei Reds ad Anfield e di pareggio dei francesi al Marakana: eventualità quest’ultima che può riscrivere ulteriormente i destini delle formazioni in orbita qualificazione. Detto dell’eventuale 1-0 del Liverpool ai danni del Napoli, i Reds si classificherebbero primi in virtù della classifica avulsa (6 punti) davanti a Napoli e PSG (entrambe a quota 5) con gli azzurri a rischio ai fini della differenza reti generale. Per questo motivo, in caso di sconfitta ad Anfield, diventa necessario un ko con tanti gol (4-3, 5-4, 6-5 ecc.) rispetto ad uno stop con il minimo scarto.