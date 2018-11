Si può dire che è una delle partite più importanti della storia recente dell'Inter?

È una di quelle partite belle da giocare, ma non c'è pressione che tenga. Quando mi si dice che si va a giocare in uno dei monumenti del calcio europeo, rispondo che noi veniamo da San Siro e che siamo abituati a questo tipo di stadio e di calore intorno alla partita. Altrimenti non si ha la qualità per giocare in una delle squadre più forti della storia, come l'Inter. Questa partita è il termometro per vedere se si è da Inter e, per quello che ho visto, ormai ci siamo abituati a quei tipi di atteggiamento che hanno le squadre importanti e vogliamo migliorare ancora.