Inter agli ottavi se…

A questo punto, dunque, con il Barcellona già sicuro del primo posto con 13 punti in classifica dopo la vittoria per 2-1 contro il Psv e la certezza invece dell'ultimo posto per gli olandesi, la situazione sembra abbastanza semplice da decifrare. Nell'ultima partita l'Inter deve necessariamente fare più punti degli inglesi che, unica fortuna per i nerazzurri, saranno però impegnati sul difficile terreno di gioco del Camp Nou. L'Inter dunque dovrà battere il Psv e poi ascoltare le notizie che arrivano da Barcellona, sperando che i catalani non riescano in quello che non gli viene da 5 anni, ovvero perdere in casa in Champions. L'ultimo ko blaugrana casalingo nella massima competizione europeo risale al 1 maggio del 2013, era la semifinale e di fronte c'era il Bayern Monaco. Sono passate 28 partite, arrivare a 29 non sarebbe proprio un delitto.