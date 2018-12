Con la delusione per l'eliminazione di Inter e Napoli, e con tante speranze per Juventus e Roma, qualificate già agli ottavi dalla quinta giornata, si avvicina sempre più la data del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League nella corsa che porterà due squadre alla finale fissata per sabato 1 giugno allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Quando e dove si svolge il sorteggio?

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon a partire dalle 12 (diretta su Sky Sport 24, sul live blog di SkySport.it e la app Sky Sport).

Quali sono le regole del sorteggio?

Le urne formate in base alla prima fase sono due: una consiste nel gruppo delle squadre che hanno chiuso in testa al proprio girone. L'altra nelle squadre che hanno raggiunto il secondo posto. Nessun team potrà sfidare una squadra che ha giocato nel proprio gruppo, o della propria nazionalità. I vincitori di gruppo giocheranno la prima partita degli ottavi di finale in trasferta il 12-13 o 19-20 di febbraio. Giocheranno invece la partita in casa il 5-6 o il 12-13 di marzo.

Quali sono le squadre vincitrici dei gironi?

Le squadre che hanno ottenuto il primo posto nei rispettivi gironi sono: Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint-Germain, Porto, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid e Juventus.

Quali sono le squadre che hanno raggiunto il secondo posto?

I team che affronteranno il sorteggio nell'urna delle "seconde" sono Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lione, Roma e Manchester United.

Quali sono le date della UEFA Champions League 2018/2019?

Ottavi di finale

Andata: 12-13 o 19-20 febbraio

Ritorno: 5-6 o 12-13 marzo

Sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali

15 marzo

Quarti di finale

Andata: 9-10 aprile

Ritorno: 16-17 aprile

Semifinali:

Andata: 30 aprile-1 maggio

Ritorno: 7-8 maggio

Finale

Sabato 1 giugno - Stadio Wanda Metropolitano (Madrid)