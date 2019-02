Atletico Madrid, il presidente Cerezo: "Simeone il migliore al mondo"

"Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno. Sarebbe importante vincere per arrivare tranquilli a Torino. Se perdiamo domani sarà un "Fracaso". In questi anni non eravamo i favoriti ma siamo arrivati due volte in finale. Simeone? Per noi è il migliore allenatore al mondo. resterà a lungo all'Atletico". Queste le parole del Presidente dell'Atletico Cerezo all'arrivo al ristorante dove è in corso il pranzo dei club.