L'impresa del Bernabeu in casa Ajax ha un nome ben preciso, ed è "de Toekomst". In olandese significa "il Futuro", ma quello è anche il nome del centro sportivo dove la squadra di ten Hag si allena, e dove si rifornisce da quell'incredibile fucina di talenti che è il prodigioso settore giovanile dei lancieri. De Ligt e van de Beek, ma anche Frenkie de Jong e Mazraoui, Daley Blind e Kasper Dolberg. I nomi in prima squadra cresciuti al de Toekomst sono tantissimi, oggi come nella storia, vedi gente come Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, Marco van Basten o il genio assoluto Johan Cruijff. Come entrare nel miglior settore giovanile di sempre è ben chiaro, e lo scrivono gli olandesi sul proprio sito ufficiale: "L'accademia giovanile dell'Ajax non accetta domande", niente candidatura libera insomma: devi essere scelto, e "dopo un lungo processo si scouting", anche perché "le domande per l'iscrizione, via mail o via posta, non saranno prese in considerazione". Una vera scuola di calcio dove tante sono le curiosità.

1 - L'accoglienza: "Benvenuti nel futuro"

Le parole d'ordine al de Toekomst per creare nuovi talenti sono crescita e pazienza, lavoro costante e mentalità. E non a caso l'Osservatorio CIES nel novembre del 2018 ha messo proprio l'Ajax al primo posto dei settori giovanili più prolifici in circolazione, con ben 77 giocatori cresciuti ad Amsterdam ed ora in giro per tutta l'Europa. Una vocazione, anzi, una missione, come recita il cartello presente all'ingresso del centro sportivo dei lancieri, dove crescono i talenti ma dove si allena anche la prima squadra: "Welkom op de Toekomst", ovvero "Benvenuti nel futuro". Perché è proprio qui che nascono serate di gloria, di calcio spettacolare e di bellezza come quelle del Bernabeu in Champions League.

2 - I nomi dello spogliatoio come le leggende del club

Il sogno dei tanti giovani è allora quello di spiccare il volo, allo stesso modo con cui Tadic (uno preso dal Southampton la scorsa estate) ha centrato l'incrocio dei pali in uno degli stadi più importanti della storia. Ma attenzione, "solo uno o due giocatori arrivano alla prima squadra ogni anno" - recita sempre il sto ufficiale dell'Ajax nella sua sezione dedicata all'Academy, ma chi ci riesce vuol dire che ha scalato tutti i "nomi" del de Toekomst. Ovvero? Ogni spogliatoio nel centro delle giovanili dell'Ajax ha un nome, quello di una leggenda della storia del club. Più sali di età e più la stanza si fa importante - come raccontato da Gianluigi Bagnulo nello speciale Dalla A alla X: viaggio nel mondo Ajax per Fox Sports. Una crescita costante: dal basso risali passando per Piet Keizer e Frank Rijkaard, fino al mito Cruijff, dove si cambia la primavera.