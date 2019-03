Da Casillas a Casillas: 15 anni dopo, De Rossi di rigore

Undici mesi fa - il 10 aprile 2018 - la sua rete dal dischetto contro il Barcellona era stata fondamentale nella rimonta dei giallorossi contro i blaugrana nei quarti di finale di Champions. Contro il Porto, Daniele De Rossi ha trovato la sua prima rete stagionale. "Il rigore? Siamo in tre - la sua risposta a Sky Sport - io, Perotti e Kolarov. Prima del derby, gli avevo chiesto se potevo calciare io. Lui mi aveva detto che se me la sentivo potevo calciare io e così è andata". Il cammino stagionale in Champions del capitano della Roma e della sua squadra si è interrotto contro una squadra che tra i pali aveva Iker Casillas: proprio contro il portiere spagnolo De Rossi aveva segnato il suo primo gol nella più importante competizione europea per club, il 28 settembre 2004 (a 21 anni, 2 mesi e 4 giorni) in Real Madrid-Roma 4-2. Quello che oggi sperano nella Roma giallorossa è che il gol dell'Estadio do Dragao non sia il suo ultimo gol in carriera con la maglia giallorossa in Champions. Il diretto interessato, per ora, non si è espresso in maniera netta: "A fine primo tempo, tutto fasciato, avevo detto ai ragazzi: Fate fare un'altra partita in Champions a questo vecchio. Ogni partita, quando stai per smettere, pesa di più. Oggi pensiamo alla squadra, poi al mio futuro ci penserò nei prossimi mesi".

Manolas: "Una vergogna non andare al Var"

Amarezza nelle parole di Kostas Manolas: "Abbiamo dato il massimo, abbiamo l'amaro in bocca - spiega il difensore greco a Sky Sport - potevamo fare sicuramente il 2-2 per passare il turno, poi ci hanno fischiato contro un rigore e poi non ci hanno assegnato un rigore netto. In partite del genere non puoi sbagliare così. Una vergogna il fatto che l'arbitro non sia andato a vedere il Var". Manolas ha anche spiegato la risposta data ai giallorossi da Cakir: "L'arbitro ha detto che l'hanno controllato e non c'era niente. Il contatto è netto. Davvero non capisco perché queste cose succedano anche a noi". Chiaro il riferimento al confronto con il Liverpool nella doppia semifinale della scorsa Champions League: "Anche l'anno scorso non ci hanno fischiato due rigori, poi gli arbitri ci hanno chiesto scusa. Ma le scuse non servono a nulla. Ora c'è il Var, un arbitro deve andare a rivederlo".