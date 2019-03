Enzo Maresca ha parlato della sfida di questa sera a Sky Sport 24. L'ex centrocampista, ora vice allenatore del West Ham, era in campo con il Malaga nella prima partita di Diego Simeone sulla panchina dei colchoneros: "“Il Cholo al di là dei pregi caratteriali, ne ha anche a livello tattico e anche da un punto di vista tecnico è un allenatore molto forte che ti insegna anche a soffrire, per come allena e per come lavora il suo preparatore atletico. L’Atletico è una squadra abituata a soffrire”