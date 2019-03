È stata la notte della Juventus, capace di ribaltare la sconfitta per 2-0 subita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid e di qualificarsi ai quarti di finale di Champions Legue. I bianconeri hanno sfruttato il fattore Cristiano Ronaldo, ormai decisivo da più di un decennio in questa competizione. Dopo le eliminazioni di Real Madrid e PSG, la Juventus è tra le grandi favorite insieme al Manchester City. Ma Pep Guardiola vede in quella bianconera la squadra da battere: "Avete visto cosa è riuscito a fare Cristiano Ronaldo? - ha dichiarato lo spagnolo dopo il 7-0 allo Schalke 04 – È vero, io ho vinto due Champions League ma ne ho anche perse sette. Non sono il Real Madrid. Loro sono usciti, ma guardate cosa ha fatto la Juventus contro l'Atletico Madrid. Hanno preso Cristiano Ronaldo per vincere la Champions League, dopo che sono già arrivati in finale due volte senza riuscire a trionfare. Ora hanno CR7, aveva tutta la pressione sulle spalle e ha segnato tre gol portando la sua squadra ai quarti di finale. Questi sono i tipi di giocatore e di squadre che dovremo affrontare più avanti per provare a vincere la coppa. Posso solo dire che ci proveremo".