Notti da ricordare, quelle vissute dalle squadre protagoniste dell’ultima due giorni degli ottavi di finale di Champions League. La rimonta della Juve, la vittoria del Liverpool all’Allianz Arena, le goleade di Barcellona e Manchester City. Sono queste le quattro squadre rappresentate nella Top 11 stilata dall’UEFA e pubblicate sui propri canali social ufficiali. In porta c’è Szczesny, nonostante non sia stato praticamente mai chiamato in causa dai giocatori dell’Atletico Madrid: l’unica vera occasione, capitata sulla testa di Alvaro Morata, è risultata una conclusione alta. Il resto della squadra ideale è stata schierata in 3-4-3 super offensivo. La difesa è composta da Cancelo, Van Dijk e Piqué, mentre a centrocampo troviamo Sterling, Bernardo Silva, Mané e Sané. In attacco, impossibile non trovare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, insieme a Sergio Aguero.

Top 11 UEFA (3-4-3): Szczesny (Juventus); Cancelo (Juventus), Van Dijk (Liverpool), Piqué (Barcellona); Sterling (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Mané (Liverpool), Sané (Manchester City); Messi (Barcellona), Aguero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus).