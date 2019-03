Nessuna sorpresa. Nonostante la sconfitta per 2-0 all'andata e una grande prestazione dell'Atletico Madrid sotto tutti i punti di vista, Cristiano Ronaldo già sapeva dentro di sé che la Juventus avrebbe passato il turno. E, alla fine, è stato proprio lui a trascinare i bianconeri, con una straordinaria tripletta che ha steso la squadra di Simeone. “Possiamo farcela”, aveva dichiarato in un'intervista a poche ore dal match. Con l'amico Patrice Evra, invece, aveva dimostrato molta più sicurezza: "Passeremo fratello. In casa li distruggiamo". Parola di... CR7! Tramite un messaggio whatsapp mandato al suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United e pubblicato su Instagram dallo stesso terzino francese. Evra, alla Juventus per due anni e mezzo tra il 2014 e il 2017, ha spesso incitato la squadra bianconera tramite i social e, anche dopo la vittoria con l'Atletico, aveva pubblicato un video in cui esultava dall'Allianz Stadium. Questa volta, però, l'impresa sembrava davvero ardua e il francese ha deciso di rivolgersi a CR7 in persona: "Fratello, conto su di te per il ritorno in Champions League. Non ho mai dubitato di te e le persone mi uccidono ogni volta che perdi", il messaggio dell'ex bianconero. “Passeremo!”, la rassicurazione di Ronaldo. Che ha mantenuto la promessa, regalando una notte da sogno alla Juventus, ai suoi tifosi e... a Patrice Evra.