Tripletta all'Atletico Madrid e pallone portato a casa, come vuole la tradizione. A casa nel vero senso della parola, come si vede dal video pubblicato su Instagram da Georgina Rodriguez in cui Cristiano Ronaldo mostra che fine abbia fatto il prezioso cimelio che qualsiasi tifoso juventino pagherebbe oro per poter possedere ed esporre in una teca. Il tenero CR7, invece, ha preferito continuare a giocarci, per la felicità della figlia che ne è diventata la legittima proprietaria.

Quel pallone "è diventato il giocattolo preferito di piccoli e meno piccoli", commenta Georgina, che allo Stadium avevamo visto in lacrime per l'impresa del suo CR7, mentre è semplicemente indescrivibile il sorriso della figlia di Ronaldo che prima assiste ammirata ai palleggi di papà, che per divertirla fa rimbalzare il pallone sul marmo di casa, prima di regalarglielo teneramente. Lei allunga le manine, lo afferra, si gira e se ne va con il suo nuovo regalo. Senza nemmeno immaginare quante altre persone abbia fatto felici prima di lei.