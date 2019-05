Il Barcellona ne fa 3 al Liverpool, Leo Messi taglia il traguardo dei 600 gol con la maglia blaugrana. Nella semifinale di andata di Champions League che indirizza il gruppo di Ernesto Valverde verso l'appuntamento dell'1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid, c'è la firma maiuscola del numero 10. Che ai microfoni di Sky Sport fa però professione di onestà: “Il 3-0 è un risultato largo per quello che è successo in campo – le sue parole - nel primo tempo siamo stati superiori, poi loro nel secondo tempo hanno pressato alto e hanno provato a segnare. Noi abbiamo anche avuto le occasioni per segnare ancora di più, ma questa sera dobbiamo essere contenti. Non è finita perché dobbiamo andare a casa loro e non sarà semplice”. Un centro di classe e rapina sulla conclusione di Suarez respinta dalla traversa, una strepitosa punizione all'incrocio dei pali sulla quale Alisson non ha potuto che guardare. La doppietta contro il Liverpool proietta il fuoriclasse argentino nella storia del calcio: “Ho tirato in modo spettacolare, sono stato anche fortunato a trovare quell'angolo – sorride lui - abbiamo giocato a ritmi altissimi, è stata una partita molto intensa. Loro praticano un calcio molto fisico, noi siamo stati bravi ad abituarci a questo tipo di gioco, tenere la palla e contrastarli”.