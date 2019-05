Nel 2004 e nel 2010 ha condotto Porto e Inter verso l'impresa: José Mourinho sa bene cosa significa vincere la Champions League. Lo 'Special One' non ha mai perso una finale in questa competizione, cosa che invece non può dire Jurgen Klopp. Il tedesco è uscito sconfitto prima con il Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco e poi con il Liverpool, lo scorso anno contro il Real Madrid. Quest'anno proverà ad alzare la sua prima Champions League: "Se Klopp vince, è un risultato incredibile per lui – ha dichiarato José Mourinho a Sky Sports News - Se non vince, invece, perdere tre finali deve essere davvero difficile. Ma è un ragazzo molto positivo, sono sicuro che sta pensando solo alla vittoria. Essere un manager è capire cosa significa giocare una finale di Champions League, c'è sempre un lato negativo e il lato negativo è che se la squadra perderà è una sconfitta dell'allenatore”. Dall'altro lato, invece, ci sarà Pochettino, che insegue il suo primo trofeo: “Gli Spurs non stanno vincendo titoli e vincere il primo sarebbe fantastico e potrebbe portare ad altri trofei nazionali perché la Champions League è la competizione più grande di tutte".

"Chelsea-Arsenal e l'ultima di Hazard e Cech..."

In Europa League ci sarà un'altra finale tutta inglese, quella tra Chelsea e Arsenal. Questa potrebbe essere l'ultima gara di Hazard con i Blues e certamente sarà la partita con cui Cech concluderà la carriera: "Eden è un grande giocatore, è stato fondamentale per il Chelsea in questa stagione. È un giocatore fantastico e vorrà trasferirsi al Real Madrid vincendo l'ultimo trofeo con i Blues. Cech? Se avesse potuto scegliere una partita da giocare prima di chiudere la carriera, avrebbe scelto Chelsea-Arsenal. Gli piacerebbe chiudere con un trofeo prestigioso come questo".