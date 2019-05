Doveva essere una "rivincita" della finalissima del '99, è stata l'ennesima occasione per far festa per lo United. A fine secolo decisero i due gol in rimonta di Sheringham e Solskjaer, clamorosi perché entrambi in pieno recupero e a ribaltare l'1-0 Bayern; questa volta quelli di Nicky Butt, Dwight Yorke, David Beckham, Louis Saha e - ancora una volta - del norvegese oggi manager dei Red Devils. Cinque a zero il totale, nel match di beneficenza che ha segnato la reunion degli eroi del treble di fine secolo, e che avrà fatto luccicare gli occhi a moltissimi tifosi di vecchia data dello United: Sir Alex di nuovo in panchina, David Beckham di nuovo in campo con la mitica numero 7 sulla schiena. Ole Gunner in rete, Peter Schmeichel in porta, più altri storici membri della class of '92 come Gary Neville e Paul Scholes. Ma non solo, anche il centralone olandese Jaap Stam ha regalato momenti indimenticabili…

Amichevole? Vecchie glorie? Parole non adatte all'ex anche di Lazio e Milan, i cui video di interventi decisi e tutt'altro che da calciatore in pensione hanno fatto il giro dei social. Prima abbatte tre avversari nel giro di qualche secondo, stendendoli uno dopo l'altro come birilli con una serie di contrasti da chi ha ancora la forza fisica di un carro armato. Poi un tackle durissimo (ma in realtà sul pallone) a stendere Olic.