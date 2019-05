Quella contro il Tottenham sarà la sua seconda finale di Champions League consecutiva e Salah non nasconde la soddisfazione per il traguardo raggiunto, pur augurandosi un epilogo diverso rispetto alla scorsa stagione. “Sono molto emozionato, nella prima finale contro il Real Madrid sono stato sfortunato e inoltre abbiamo perso la partita. La seconda è molto importante e sono davvero molto emozionato”, le parole dell’attaccante del Liverpool a Sky Sport.

Questa sarà contro il Tottenham, una finale inglese…

“E’ difficile perché ci siamo già affrontati durante la stagione, abbiamo concluso in classifica davanti a loro, ma questo non vuol dire nulla. Questa è una partita a sé e dobbiamo concentrarci sulla gara e cerchere di vincerla”

Cosa vi ha detto Klopp? Per lui sarà la terza finale…

“Manca poco, siamo molto emozionati, la prepareremo al meglio, però abbiamo ancora tempo per parlare con il nostro allenatore come sempre avviene. Ma non è questione di fortuna, bisogna lavorare sodo e poi sono certo che anche lui sarà emozionato come noi”

Riesci a immaginare la partita?

“Sì certo, lo faccio tutti i giorni. Posso dire che tutta la squadra è emozionata pensando a questa gara e non vediamo l’ora di giocare”

Cosa pensi della situazione di Daniele De Rossi, tuo ex compagno alla Roma?

“E’ una leggenda, oltre a essere un ottimo amico, non so davvero cosa dire. Ho visto la partita e il saluto dei tifosi, è una leggenda per il club e per il calcio italiano. Ha fatto tutto per la Roma, si è sacrificato per la squadra, vorrei ringraziarlo, dirgli che gli voglio bene e augurargli buona fortuna”

Pensi che la Premier potrebbe essere il campionato giusto per De Rossi?

“Io vorrei tanto che arrivasse qua, non so se ci sia la possibilità, però mi piacerebbe tantissimo giocare con lui in qualsiasi squadra. E’ un ottimo giocatore e una leggenda. Se viene qua è il benvenuto”