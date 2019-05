Una vicenda curiosa e insolita a pochi giorni dalla finale di Champions League. Protagonista non un giocatore, ma l'autista del Liverpool. Alla guida del pullman del club, portato in ricognizione nel tunnel sottostante il Wanda Metropolitano di Madrid, teatro del match che si giocherà tra il Tottenham e i Reds, è rimasto infatti incastrato all’uscita dallo stadio. Il mezzo, evidentemente troppo alto, per circa un’ora ha sostato nei pressi della rampa che conduce all’esterno del nuovo impianto dell’Atletico, in attesa che alcuni tecnici ne permettessero il corretto passaggio, evitando così danni che sarebbero potuti essere ingenti. Ancora non è chiaro come il pullman sia riuscito a entrare nel tunnel del Wanda Metropoltano, né la dinamica della vicenda. Una volta "liberato" da un numeroso team di persone, l’autista ha potuto riprendere il controllo del mezzo, che tornerà allo stadio nella serata di sabato, quando al suo interno ci saranno anche i giocatori di Jurgen Klopp, pronti a lottare per sollevare la Champions League nell’atto finale della competizione.