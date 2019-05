Il solito sorriso sulle labbra e tante battute. Jurgen Klopp domani si giocherà con il suo Liverpool la possibilità di vincere la Champions League, ma lo show in conferenza stampa è immancabile. “Ho capito che una rovesciata dal limite dell'area può anche essere gol. Se fossi io il problema per cui si perdono le finali allora tutti si dovrebbero preoccupare. La mia carriera non è assolutamente sfortunata, sono il detentore del record per semifinali vinte ma se scrivessi un libro mi sa che non lo comprerebbe nessuno. Se poi si potessero scambiare le semifinali con le finali allora ne sarei felicissimo” ha detto l’allenatore ridendo. Poi ha proseguito: “Amo questa competizione, ci giocano le squadre migliori che hanno le stesse possibilità di andare avanti. Ma siamo in una situazione che conosciamo, dove abbiamo imparato molto nel tempo trascorso insieme ma non dall'anno scorso dove abbiamo preso tre gol strani”. Quindi, ha annunciato la presenza di Roberto Firmino, che ha recuperato dall’infortunio e quindi è a disposizione. “È pronto, sta bene ed è allenato. Se gioca? Ve lo dico solo se Pochettino vi dice tutta la formazione!” ha scherzato Klopp.

I precedenti non contano

Liverpool e Tottenham si sono già affrontate in campionato, ma Klopp ha voluto ribadire il concetto che quella di domani sarà una partita a sé. “Non credo che qualcuno sia avvantaggiato, dobbiamo lavorare per guadagnarci un vantaggio domani. Ci danno per favoriti ma abbiamo vinto le due sfide per 2-1 e nella seconda con un gol strano” ha concluso.