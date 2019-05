È già finale tra Klopp e Pochettino: quiz da intenditori

Il primo a cimentarsi nella prova è l’allenatore del Liverpool particolarmente divertito dalle immagini dei suoi baby campioni. Pochi dubbi su Alexander-Arnold ("padre, madre e nonno del calcio d’angolo più furbo del mondo" in riferimento all’astuto corner battuto contro il Barcellona) e Shaqiri, del quale aggiunge: "La gente dice che lo faccio giocare poco. E forse lo pensa anche lui". Ilarità a non finire per van Dijk scambiato per la sorella ("Era un po’ più piccolo fisicamente, ora è un gigante") alle difficoltà riscontrate sul piccolo Sturridge, confuso inizialmente per Wijnaldum. Perplessità spazzate via infine per Milner, colpevole di avere lo "stesso taglio di capelli di oggi".